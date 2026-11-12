Detienen a Ricardo Alejandro ‘N’, presunto asesino de Gabriel Rivas, regidor de Cuernavaca

Este miércoles se cumplimentó una nueva orden de aprehensión, ahora relacionada con el asesinato del funcionario

NOVIEMBRE 11, 2026

La Fiscalía de Morelos confirmó la detención de uno de los presuntos responsables del asesinato de Gabriel Rivas, regidor de Cuernavaca.

En un comunicado, la autoridad informó que se cumplimentó una orden de aprehensión contra un sujeto identificado como Ricardo Alejandro ‘N’, de aproximadamente 32 años de edad.

El sujeto ya había sido capturado el pasado domingo 8 de noviembre; no obstante quedó en libertad porque la Fiscalía desistió de acusarlo del delito de resistencia de particulares.

Este miércoles se cumplimentó una nueva orden de aprehensión, ahora relacionada con el asesinato del funcionario.