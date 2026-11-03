Muere a los 101 años Jorge Angulo Villaseñor, referente de la arqueología mexicana

El arqueólogo mexicano Jorge Angulo Villaseñor, reconocido por sus investigaciones sobre las culturas mesoamericanas y su participación en la exploración de algunos de los principales lugares prehispánicos del país, falleció este lunes a los 101 años, informó el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).

Angulo Villaseñor, investigador emérito del INAH, dedicó gran parte de su trayectoria al estudio y conservación del patrimonio arqueológico mexicano, además de destacar como artista, museógrafo y formador de varias generaciones de especialistas.

Nacido en Ciudad de México en 1925, estudió en la Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH), donde tuvo como maestros a Alfonso Caso y Miguel Covarrubias, dos figuras fundamentales en el desarrollo de la arqueología mexicana.

A lo largo de su carrera participó en investigaciones y exploraciones en importantes zonas arqueológicas, entre ellas Teotihuacán, Tlatelolco, Templo Mayor, Xochicalco, Chalcatzingo y Monte Albán, así como en otros asentamientos prehispánicos del centro y sur del país.

También trabajó junto al arqueólogo Alberto Ruz Lhuillier en Palenque, en el sureño estado de Chiapas, donde puso en práctica sus conocimientos artísticos.

Gracias a sus habilidades como escultor, elaboró los moldes de los relieves utilizados en la réplica de la tumba del gobernante maya K’inich Janaab’ Pakal, exhibida en el Museo Nacional de Antropología, inaugurado en 1964.

Entre sus principales aportaciones institucionales destaca la fundación, durante la década de 1970, del Centro Regional Morelos-Guerrero, actualmente Centro INAH Morelos, así como del Museo Regional Cuauhnáhuac, hoy Museo Regional de los Pueblos de Morelos.

Para este último proyecto encabezó trabajos de exploración y salvamento arqueológico en el histórico Palacio de Cortés, en Cuernavaca, lo que permitió la apertura del recinto en 1974.

Autor de ‘Teotihuacan. Un autorretrato cultural (1964)’, Angulo Villaseñor también influyó en la formación de arqueólogos mexicanos, pese a no haber ejercido formalmente la docencia.

En un homenaje celebrado en julio de 2025, colegas y discípulos destacaron su contribución al conocimiento de las culturas mesoamericanas y a la protección del patrimonio histórico de México.

El INAH lamentó su fallecimiento y recordó su legado como investigador y promotor de la arqueología nacional.

Con información de López Dóriga