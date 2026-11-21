El actor británico Patrick Stewart, reconocido por interpretar al capitán Jean-Luc Picard en Star Trek y al profesor Charles Xavier en X-Men, falleció a consecuencia de un paro cardiopulmonar y un trastorno neurocognitivo con cuerpos de Lewy, según confirmó su certificado de defunción, obtenido por el portal TMZ.
El intérprete murió el 28 de octubre, a los 86 años, en su residencia de Los Ángeles, California. Su fallecimiento representa la partida de una de las figuras más reconocidas del cine y la televisión internacional.
Información de Agencias