En el beisbol, donde una fracción de segundo puede definir un ponche o un batazo, la estatura puede convertirse en una ventaja determinante. Así lo demuestra James Boeree, pitcher australiano que, con sus impresionantes 2.18 metros de altura, equivalentes a 7 pies y 2 pulgadas, se convirtió en el beisbolista profesional más alto de la historia.

Su imponente complexión no solo lo distingue dentro del terreno de juego, también representa un desafío para los bateadores, quienes disponen de menos tiempo para reaccionar ante sus lanzamientos debido al punto elevado y adelantado desde el que libera la pelota.

Boeree, originario de Canberra, Australia, comenzó a practicar este deporte desde niño y desarrolló parte de su trayectoria en el beisbol universitario de Estados Unidos. En 2025 firmó con los Mississippi Mud Monsters, de la Frontier League, donde estableció el récord que lo colocó por encima de otros lanzadores de gran estatura.

Tras superar una lesión en el codo que requirió cirugía, el australiano regresó a la actividad con los Sydney Blue Sox, equipo de la Liga Australiana de Beisbol. Actualmente trabaja para fortalecer su brazo y mejorar su velocidad, con la intención de llamar la atención de organizaciones de las Grandes Ligas.

Su recta alcanza entre 94 y 95 millas por hora, aproximadamente 151 y 153 kilómetros por hora. A esa potencia se suma una extensión de lanzamiento excepcional, que hace que la pelota recorra una menor distancia hasta el bateador y parezca llegar todavía más rápido.

Aunque todavía no debuta en las Grandes Ligas, James Boeree ya consiguió un lugar en los registros históricos del beisbol profesional. Su siguiente desafío será convertir su extraordinaria estatura y sus condiciones como lanzador en una oportunidad para llegar a la máxima competencia del diamante. MLB.com +2

Información de El Imparcial