Un contingente de 150 elementos de la Policía Municipal y Bomberos formó parte de esta celebración cívica

H. Ciudad de Chihuahua, Chih., a 20 de noviembre de 2026.- El alcalde René Chavira participó junto a autoridades estatales y federales en el tradicional desfile conmemorativo del 116 aniversario de la Revolución Mexicana, que reunió a familias chihuahuenses en la calle Venustiano Carranza, frente a Palacio de Gobierno, para recordar este acontecimiento histórico.

Durante el recorrido participaron instituciones educativas, organizaciones de la sociedad civil y corporaciones de seguridad de los distintos órdenes de gobierno, con contingentes y elementos alusivos a la historia y las tradiciones mexicanas.

Por parte del Gobierno Municipal, 150 elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM) y del Heroico Cuerpo de Bomberos formaron parte del desfile, entre ellos integrantes de los grupos K-9, Policía Montada, Grupo 300 y Equipos de Proyectos Especiales (EPE). Para esta participación se contó con personal en turnos extraordinarios, a fin de mantener la vigilancia y los servicios de seguridad habituales en Chihuahua Capital.