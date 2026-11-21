H. Ciudad de Chihuahua, Chih., a 20 de noviembre de 2026.- Gracias a la solidaridad de la ciudadanía y al trabajo conjunto entre el sector privado y el Gobierno Municipal, el alcalde René Chavira y Multimedios, encabezaron la entrega de 100 despensas y 100 cobijas a familias en situación de vulnerabilidad, beneficiando a usuarios del CEDEFAM El Porvenir, del comedor comunitario y de escuelas aledañas a la zona.

Estos apoyos fueron posibles gracias a “Viva la Radio”, un evento anual organizado por Multimedios Radio donde los asistentes participan llevando artículos de despensa. Por segundo año consecutivo, se invitó al DIF Municipal a sumar esfuerzos para que lo recaudado en apoyos directos sean para quienes más lo necesitan.

En su mensaje, el Alcalde reconoció a todos los que apoyaron con un kilo de arroz, frijol, latas de atún, aceite y artículos no perecederos, ya la incoativa estableció que esa el boleto de entrada.

”Lo que fue la fiesta de Viva la Radio, hoy se convierte en apoyos reales que vamos a entregar aquí con ustedes en el Centro de Desarrollo Familiar, El Porvenir. Agradezco nuevamente al grupo multimedios y a su director Efrén Herrera, por mantener vivo el sentido solidario de la radio”, expresó René Chavira.

Por su parte, Efrén Herrera de Multimedios, reconoció a cada familia que fue parte de Viva la Radio y reafirmó el compromiso de impulsar este evento que ahora llega a brindarle alimento a familias vulnerables.

La entrega, realizada en las instalaciones del CEDEFAM El Porvenir, demuestra cómo la participación ciudadana puede convertirse en calidad de vida tangible, garantizando el acceso a productos básicos y fortaleciendo el tejido social en la comunidad.

Con esta acciones, se trabaja en fortalecer la colaboración entre sociedad, empresas y gobierno para mejorar la calidad de vida de las familias chihuahuenses mediante el acceso a productos de primera necesidad.