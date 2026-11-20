El subsecretario de Industria, Fernando Alba dialogó con estudiantes sobre el posicionamiento global del estado y el panorama laboral para las nuevas generaciones

La Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico (SIDE), a través del subsecretario de Industria, Minería y Energía, Fernando Alba Quiñones, participó en el panel de clausura de la Semana de Ingeniería Industrial 2026, “Chihuahua 2030: industria, talento y competitividad”, organizada por la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez (UTCJ).

También participaron Mario Juárez, director ejecutivo de Chihuahua Global, y Jesús Burciaga Verduzco, director de Recursos Humanos de Bombardier Recreational Products (BRP).

En el encuentro se analizó el papel estratégico de Ciudad Juárez en la manufactura avanzada y la responsabilidad de las y los futuros ingenieros industriales ante la transformación tecnológica.

En el bloque “Chihuahua en el mapa industrial global”, Alba Quiñones resaltó los avances del Gobierno del Estado en la atracción de inversiones de alto valor agregado y la consolidación de sectores como el de semiconductores, el automotriz y el aeroespacial.

Señaló que en lo que va de 2026 se han anunciado 900 millones de dólares de inversión en nuevas empresas y alrededor de 9 mil nuevos empleos en el sector de semiconductores, además de las expansiones de BRP y ZF, lo que genera un panorama favorable para que las y los jóvenes encuentren empleo de alto nivel en la ciudad al egresar.

Compartió también el creciente interés internacional por el ecosistema industrial de la frontera y exhortó a las y los jóvenes a aprovechar su formación, mantener su compromiso profesional y prepararse para liderar los proyectos industriales que marcarán el rumbo de Chihuahua hacia 2030.

“Ese es el sentido de orgullo de pertenencia. Que están en una buena ciudad, tienen aquí un buen futuro, hay mucho por hacer, hay mucho por aportar, a seguir echándole los kilos a la escuela y de ahí en adelante todo será cuestión, ahora sí que de su esfuerzo y compromiso para hacer las cosas bien”, declaró.

Las y los panelistas coincidieron en que la vinculación entre el sector público, los organismos de promoción económica, la academia y la iniciativa privada, es fundamental para responder a la demanda de capital humano especializado y sostener la competitividad regional.