La Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (FEIDT), en coordinación con el Tecnológico de Monterrey, campus Chihuahua, llevó a cabo una jornada de capacitación a fin de sensibilizar a los estudiantes sobre los alcances y finalidad del delito de tortura.

La capacitación, estuvo encabezada por la Coordinadora del área de capacitación de FEIDT, la Lic. Treicy Yosseline Torres Aguirre y la Mtra. Rosa Michel Urbina; en coordinación con el Dr. Pablo Héctor González Villalobos docente del referido plantel educativo.

Esta actividad tiene como propósito generar un espacio de análisis, reflexión y diálogo en torno al delito de tortura, sus implicaciones jurídicas y las graves afectaciones que representa para los derechos humanos y la dignidad de las personas.

Como parte de la dinámica, analizaron los elementos del delito, los alcances que tiene, quienes pueden ser víctimas y victimarios, donde y como se denuncia, y todo lo relacionado con esta problemática, seguida de un ejercicio de intercambio de ideas y debate, en el que las y los estudiantes participaron activamente, expresando sus opiniones, planteando inquietudes y reflexionando sobre la importancia de prevenir, identificar y erradicar estas conductas.

Durante la jornada, personal especializado de la FEIDT abordó aspectos fundamentales del delito de tortura, así como el marco jurídico nacional e internacional que establece la prohibición absoluta de estas prácticas y de otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.

Por ello, resulta fundamental fortalecer el conocimiento y la conciencia social respecto de su prohibición absoluta, así como de la responsabilidad de prevenir, investigar y sancionar estas conductas.

A través de este tipo de ejercicios participativos, la Fiscalía busca acercar a la comunidad universitaria al conocimiento de este fenómeno, fortalecer la comprensión de sus implicaciones jurídicas y sociales, y fomentar una cultura de legalidad, respeto y protección de la integridad personal.

La Fiscalía Especializada refrenda su compromiso de fortalecer las acciones de prevención, investigación y combate del delito de tortura en el estado de Chihuahua, así como de impulsar espacios de colaboración con instituciones educativas que contribuyan a la formación de una sociedad informada, consciente y comprometida con el respeto irrestricto a los derechos humanos.