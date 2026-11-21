La pareja de empresarios integrada por José E. Feliciano y Kwanza Jones busca escribir otro capítulo en la historia de las inversiones deportivas, ahora con la posible adquisición de Los Ángeles Sparks, equipo de baloncesto femenil que participa en la WNBA.

La operación estaría valuada en aproximadamente 750 millones de dólares, cantidad que, de concretarse, representaría un nuevo récord para la compra de una franquicia dentro de la liga profesional de baloncesto femenil de Estados Unidos.

Este movimiento se produce después de que la pareja concretara en agosto la adquisición de los Padres de San Diego, equipo de las Grandes Ligas de Béisbol, por una cifra cercana a los 3 mil 900 millones de dólares.

Con ambas operaciones, Feliciano y Jones buscan consolidar su presencia en el deporte profesional estadounidense, particularmente en dos disciplinas de gran proyección comercial. La posible compra de las Sparks también reflejaría el creciente valor económico que ha alcanzado el baloncesto femenil en los últimos años.

De concretarse la transacción, los empresarios sumarían otra adquisición histórica a su trayectoria y establecerían una nueva referencia financiera para la WNBA.