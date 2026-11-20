El Consejo Local del Instituto Nacional Electoral en el estado de Chihuahua aprobó el acuerdo por el que se designa o ratifica a las consejeras y los consejeros electorales que integrarán los nueve Consejos Distritales para el Proceso Electoral Federal 2026-2027.

Por unanimidad, las consejeras y los consejeros electorales locales aprobaron el acuerdo mediante el cual se designó a 52 ciudadanas y ciudadanos que ocuparán las consejerías electorales propietarias y suplentes, en presencia de las representaciones de los partidos políticos nacionales.

Las personas designadas rendirán protesta de ley el próximo 30 de noviembre, con el propósito de iniciar el ejercicio de sus funciones, entre las que se encuentran vigilar el cumplimiento de la legislación electoral y dar seguimiento a la acreditación de las personas observadoras electorales para los comicios del 6 de junio de 2027.

Asimismo, tendrán a su cargo actividades sustantivas como determinar el número y la ubicación de las casillas, insacular a las personas que integrarán las mesas directivas de casilla; registrar las fórmulas de candidaturas, efectuar los cómputos distritales y declarar la validez de los resultados de la elección de diputaciones federales.

El nombramiento o la ratificación se realizó con base en los criterios de paridad de género, pluralidad cultural, participación comunitaria o ciudadana, prestigio público y profesional, compromiso democrático y conocimiento de lo electoral.

Del total de 108 cargos propietarios y suplentes de los Consejos Distritales en la entidad, 58 serán ocupados por mujeres y los 50 restantes por hombres y personas que pertenecen a la diversidad sexual.

Durante el periodo de registro se inscribieron 861 personas aspirantes. De ellas, 281 concluyeron satisfactoriamente el procedimiento y cumplieron con los requisitos legales y administrativos establecidos en la convocatoria para ratificar o, en su caso, designar a quienes ocuparían los cargos vacantes.