Manifestantes de distintos países de Europa tomaron las calles este viernes para expresar su rechazo al encarecimiento de la vida y al incremento de la militarización, en movilizaciones con las que buscan presionar a sus gobiernos para atender las demandas de las nuevas generaciones.

Las protestas se extendieron por ciudades de Italia, Alemania, Suiza y Reino Unido, donde jóvenes y otros sectores de la población alzaron la voz contra las condiciones económicas y las decisiones políticas que, consideran, comprometen su futuro.

Durante las manifestaciones, los participantes portaron pancartas con el mensaje “Luchamos por nuestro futuro”, además de encender bengalas y quemar tanques elaborados de cartón como símbolo de su rechazo al gasto militar.

Los inconformes acusaron a las autoridades de ignorar las preocupaciones de la juventud y exigieron mayor atención a las necesidades sociales y económicas, en medio de un escenario de descontento que se manifestó simultáneamente en distintos puntos del continente.

Información de Agencia Reforma