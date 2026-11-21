La Coordinación Municipal de Protección Civil informó que para este sábado se esperan temperaturas máximas de 25 grados y mínimas de 8, con cielo soleado; mientras que el domingo el pronóstico contempla una máxima de 20 grados y una mínima de 6, bajo condiciones mayormente soleadas.

Ante el contraste entre las temperaturas de la mañana y la tarde, la dependencia exhortó a la población a tomar precauciones, abrigarse adecuadamente y evitar exponerse a cambios bruscos de temperatura.

Asimismo, recordó que ante cualquier emergencia se puede llamar al 9-1-1 o utilizar la aplicación Marca el Cambio.