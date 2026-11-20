El Gobierno del Estado, a través de distintas dependencias, entregó apoyos alimentarios, educativos y artículos de primera necesidad a habitantes del municipio de Batopilas, con el objetivo de atender las necesidades básicas de las familias de la región.

Como parte de la jornada de trabajo, personal del DIF Estatal distribuyó 123 despensas, y funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común (SDHyBC) entregaron 100 apoyos alimentarios adicionales.

Por su parte, la Secretaría de Pueblos y Comunidades Indígenas (SPyCI) dispuso de 300 paquetes de maíz y frijol, así como 300 cobijas.

En materia educativa, la Secretaría de Educación y Deporte (SEyD) distribuyó 1,921 paquetes de útiles escolares y 386 mochilas. Asimismo, la Secretaría de Desarrollo Rural participó con la entrega de kits para el combate al gusano barrenador.

Estas acciones forman parte del trabajo coordinado entre las dependencias estatales para acercar apoyos a la población, especialmente en las comunidades de difícil acceso.