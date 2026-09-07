Encuentran cuerpo sin vida en predio baldío, a un lado del TSJ

En un predio ubicado en las calles 14 y Juárez, a un costado del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) fue encontrado un sujeto sin vida.

El cuerpo vestía playera de tirantes color negro y pantalón del mismo color, de complexión delgada y tés morena; de manera preliminar se establece que la causa de muerte fue por sobredosis.

Agentes del Grupo Beta de la Policía Municipal fueron los primeros en llegar al lugar, confirmando que ya no tenía signos vitales y acordonando el perímetro para dar paso a las investigaciones de la Fiscalía.

El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo) para la necropsia de ley.