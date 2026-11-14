Destina Fideapech más de 669 mdp en créditos a mipymes del sector comercio y servicios

•⁠ ⁠Durante el segundo semestre del año, se ha facilitado financiamiento a las mipymes para responder a la demanda del Buen Fin y la temporada decembrina

La Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico (SIDE) a través del Fideicomiso Estatal para el Fomento de las Actividades Productivas en el Estado de Chihuahua (Fideapech), ha destinado más de 669 millones de pesos en financiamiento a micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) de los sectores comercio y servicio.

Estos recursos han permitido que más de 280 negocios cuenten con mayor inventario, capital de trabajo, maquinaria y equipo para atender las necesidades de sus clientes, especialmente durante las temporadas de mayores ventas, como el Buen Fin y diciembre.

Del monto otorgado, más de 614 millones de pesos corresponden al programa Impulso NAFIN Chihuahua, mediante el cual las mipymes pueden acceder hasta a 5 millones de pesos para capital de trabajo o adquisición de activos fijos.

El programa continúa abierto y los interesados pueden iniciar su trámite directamente en las instituciones bancarias participantes.

Con estas acciones, el Fideapech acerca alternativas de financiamiento a las mipymes para que cuenten con recursos que les permitan mantener sus operaciones, generar empleos y atender la demanda del mercado.