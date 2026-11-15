Ataque armado deja un hombre sin vida en Valle Dorado

Un nuevo hecho de violencia se registró al sur de la ciudad de Chihuahua, donde un hombre fue asesinado a balazos en el cruce de las calles Fósil y Caimán, en la colonia Valle Dorado.

Tras el reporte de detonaciones de arma de fuego, elementos de la Policía Municipal se movilizaron al sitio y localizaron a la víctima con múltiples heridas, por lo que procedieron a acordonar el sector.

Los primeros informes indican que el hombre recibió al menos tres disparos en el tórax, heridas que le ocasionaron la muerte en el lugar.

Agentes de la Fiscalía General del Estado y personal de Servicios Periciales se hicieron cargo de procesar la escena y recabar indicios. Finalmente, el Servicio Médico Forense realizó el levantamiento del cuerpo para trasladarlo a sus instalaciones.