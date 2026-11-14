Gobernar implica asumir costos, Maru una mujer valiente: Pérez Pavía en sesión solemne por la Revolución Mexicana

En sesión solemne por el 116 aniversario de la Revolución Mexicana, el diputado Ismael Pérez Pavía señaló que la libertad que hoy tiene México tiene un costo: recordar a quienes la lucharon por ella, manteniendo el legado de quienes dieron su vida en el movimiento.

En este sentido, hizo un reconocimiento a la gobernadora María Eugenia Campos Galván por ser una mujer valiente y entrona, que defiende con valentía a Chihuahua y que ha sufrido los embates del Gobierno Federal.

“Gobernar también implica asumir costos, enfrentar las adversidades y tener la firmeza de no abandonar las causas que se consideran justas y eso, en una fecha como hoy, merece también ser reconocido”.

Asimismo, el legislador dijo que la Revolución Mexicana fue una lucha por la libertad, la justicia y para que la voz del pueblo sea escuchada por sus gobernantes.

En este sentido, dijo que no se puede honrar a las y los revolucionarios sin defender a las instituciones, que no pertenecen a quienes gobiernan temporalmente si no al pueblo que luchó por ellas.