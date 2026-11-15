Cae el ‘Mike’, presunto miembro del CJNG ligado al homicidio del alcalde Carlos Manzo

Miguel Ángel “N”, alias ‘Mike’, es identificado como presunto integrante de la célula delictiva conocida como “Los R’s”, una facción del CJNG

Omar García Harfuch, secretario deSeguridad y Protección Ciudadana (SSPC), confirmó que fue detenido un sujeto identificado como Miguel Ángel “N”, alias Diego o Mike, identificado como presunto integrante de la célula delictiva conocida como “Los R’s”, una facción perteneciente al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), además de estar vinculado con el homicidio del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo.

El funcionario federal indicó que el operativo, llevado a cabo en el municipio de Atotonilco el Alto, Jalisco, fue encabezado por efectivos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), en coordinación con personal de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Fiscalía General de la República (FGR) y del Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

De acuerdo con el reporte oficial, los hechos ocurrieron cuando los agentes realizaban recorridos de prevención y disuasión del delito y fueron agredidos con disparos de arma de fuego por los ocupantes de una camioneta, quienes intentaron evadir la presencia de las autoridades.

Al repeler el ataque, los elementos federales abatieron a uno de los agresores y concretaron la captura del Mike. Las autoridades federales agradecieron el respaldo brindado por el gobierno de Jalisco y del mandatario estatal, Pablo Lemus, durante las acciones operativas.

Según las líneas de investigación, el grupo criminal “Los R’s” es liderado por Ramón Ángel “N”, alias “R1”, y Rafael “N”, alias “R2”, ambos actualmente detenidos y señalados por las autoridades como los presuntos autores intelectuales del homicidio del presidente municipal de Uruapan, Michoacán, Carlos Alberto Manzo Rodríguez.