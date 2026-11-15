Motociclista resulta lesionado tras choque y conductor de pickup huye en carretera Aldama

Un joven motociclista de 24 años de edad resultó con lesiones de consideración luego de ser derribado de su motocicleta por el conductor de una pickup Chevrolet S10, a la altura del kilómetro 12 de la carretera Aldama.

De acuerdo con los primeros reportes, el conductor de la pickup realizó una vuelta en U y le cortó la circulación al motociclista, provocando el aparatoso accidente. Tras el impacto, el joven salió proyectado hacia unos matorrales a un costado de la carretera, en sentido de Aldama a Chihuahua, mientras que el responsable huyó del lugar y dejó una de las placas de su vehículo en la escena.

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron para brindarle los primeros auxilios al lesionado, quien presentaba una posible fractura en la pierna izquierda. Por su parte, agentes de la Policía Vial se hicieron cargo del reporte y de las investigaciones correspondientes para deslindar responsabilidades.