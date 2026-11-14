Con sesión solemne, conmemoran inicio de la Revolución Mexicana en Cuchillo Parado

En el salón de usos múltiples de Cuchillo Parado, este sábado se llevó a cabo una sesión solemne para conmemorar el inicio de la Revolución Mexicana.

Es Cuchillo Parado, municipio de Coyame el lugar considerado como cuna y chispa de la Revolución Mexicana, según los registros históricos que hablan del primer levantamiento en 1910.

Por ello, el Congreso del Estado realizó una sesión solemne con la presencia de los tres poderes del Estado, con la diputada Joss Vega como titular del Legislativo; el secretario Mauro Parada como representante de la gobernadora Maru Campos y la magistrada Malí Angélica Sandoval en representación del Poder Judicial.

Asimismo, asistieron 17 de los 33 diputados, integrantes de las bancadas del PAN y el PRI; alcaldes de la región, descendientes de los revolucionarios y habitantes de Coyame, así como legisladores de Morena conectados vía zoom.