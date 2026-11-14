Promueve Secretaría de Salud la detección oportuna y prevención de la diabetes

En el marco del Día Mundial de la Diabetes, que se conmemora este 14 de noviembre, la Secretaría de Salud exhortó a la población a mantener hábitos saludables, realizarse revisiones periódicas y acudir a las unidades médicas para detectar oportunamente esta enfermedad y prevenir complicaciones.

El área de Medicina Preventiva detalló que entre las principales acciones para atender esta problemática se encuentran las ferias de salud, donde se ofrecen pruebas de detección y se brinda orientación para identificar factores de riesgo.

También se promueven caminatas, carreras y sesiones de activación física que faciliten la incorporación del movimiento a la vida cotidiana y que puedan llevarse a cabo en familia.

Para prevenir y mantener un adecuado control de la diabetes, la dependencia recomienda llevar una alimentación equilibrada, procurar una buena higiene del sueño y realizar actividad física de manera frecuente.

Se sugiere practicar alrededor de 40 minutos de ejercicio moderado a intenso, cuatro días por semana, de acuerdo con las condiciones de salud y capacidades de cada persona.

Cuando las pruebas de detección identifican niveles elevados de glucosa, el personal de salud orienta a los pacientes sobre el seguimiento necesario.

De acuerdo con cada caso, pueden ser canalizados a los servicios de nutrición, psicología, medicina general, medicina interna o endocrinología.

La dependencia recordó que la diabetes puede desarrollarse sin síntomas evidentes durante sus primeras etapas. Por ello, es importante revisar periódicamente los niveles de glucosa, principalmente en personas con antecedentes familiares, sobrepeso, obesidad, hipertensión arterial u otros factores de riesgo.

De acuerdo con información de la Subdirección de Epidemiología, durante 2025 se registraron 14 mil 613 casos nuevos de diabetes mellitus en el estado de Chihuahua. En 2026, con corte a la semana epidemiológica 43, se contabilizan 14 mil 555 diagnósticos.

Del total registrado este año, 8 mil 277 corresponden a mujeres y 6 mil 278 a hombres. Ciudad Juárez concentra la mayor cantidad, con 6 mil 91 casos, seguido de Chihuahua, con 4 mil 287.

La Secretaría de Salud invitó a la población a acercarse a las unidades y actividades de salud para conocer su estado general y adoptar estilos de vida saludables.

En caso de tener un diagnóstico de diabetes, recomendó mantener el tratamiento y seguimiento indicados por el personal médico.