Las grandes victorias no se improvisan, se construyen: Marco Bonilla ante 300 líderes de todo el estado

Durante la jornada “Marcando el Norte 2027”, llamó a fortalecer la preparación, la unidad y el trabajo en equipo por encima de las diferencias personales

Ante 300 integrantes de equipos políticos de distintas regiones del estado, Marco Bonilla destacó que los grandes resultados requieren preparación, disciplina y unidad, durante su participación en la jornada de capacitación “Marcando el Norte 2027”.

“Hoy tenemos aquí a 300 personas. Pero yo no veo solamente a 300 integrantes de una estructura. ¡Yo veo a 300 líderes!”, expresó Bonilla, al reconocer a quienes viajaron desde distintos 66 de los 67 de Chihuahua para fortalecer sus conocimientos y capacidades.

Durante su mensaje, subrayó que ningún liderazgo puede sustituir la fuerza de un equipo organizado y que cada persona, desde quienes coordinan regiones hasta quienes escuchan las necesidades de las familias, desempeña un papel importante.

“¡Las grandes victorias no se improvisan! ¡Las grandes victorias se construyen!”, afirmó, al señalar que la preparación, la disciplina y el trabajo conjunto son indispensables para alcanzar resultados.

Bonilla también hizo un llamado a mantener la unidad por encima de las diferencias personales. “La unidad no significa pensar todos exactamente igual. La unidad significa comprender que hay algo mucho más grande que cualquiera de nosotros: Chihuahua”, sostuvo.

Al compartir parte de su historia personal, recordó que comenzó a trabajar desde niño y que esa experiencia le enseñó el valor del esfuerzo y la perseverancia. En ese sentido, expresó su convicción de que el lugar donde nace una persona jamás debería determinar hasta dónde puede llegar.

Asimismo, habló de la importancia de trabajar por un Chihuahua donde las familias vivan tranquilas, los jóvenes encuentren oportunidades, los emprendedores puedan crecer, los adultos mayores vivan con dignidad y nadie tenga que abandonar su tierra por miedo, violencia o falta de oportunidades.

La jornada reunió a participantes de distintas regiones del estado para recibir capacitación especializada en materia territorial, comunicación, jurídica y finanzas. Bonilla agradeció a los asistentes y reconoció su compromiso.

Finalmente, invitó a los asistentes a salir del encuentro con tres compromisos: “¡Más preparación! ¡Más unidad! ¡Y más trabajo por Chihuahua!”, al reiterar que los intereses personales nunca deben estar por encima del bien común.

“¡Que nuestra determinación sea más grande que los obstáculos! ¡Que nuestra unidad sea más fuerte que nuestras diferencias!”.