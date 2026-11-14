Homenaje a la Revolución Mexicana es defender el agua y la soberanía: Mauro



El secretario de Desarrollo Rural, Mauro Parada Muñoz señaló que la forma de honrar la Revolución Mexicana desde el servicio público es el trabajo diario por la defensa del agua y el sustento de los productores, así como de la soberanía, la ley y las instituciones.

“El verdadero homenaje que les debemos desde el servicio público es el trabajo diario, defender el agua y el sustento de nuestros productores; traer infraestructura, salud y caminos dignos a las comunidades más alejadas; defender la soberanía, la ley y las instituciones democráticas que tanta sangre le costaron a Chihuahua”.

En el marco de la sesión solemne por la Revolución Mexicana en Cuchillo Parado señaló que para el gobierno de Maru Campos el honrar a los precursores de la Revolución Mexicana no se agota en las palabras ni el bronce.

“Hoy a más de un siglo de distancia, las batallas que enfrentamos son distintas, pero exigen el mismo temple que demostraron Toribio Ortega y los veteranos de Cuchillo Parado”.

Asimismo, Mauro Parada señaló que la gesta que inició en 1910 fue en su origen más puro una revolución desde el campo, impulsada por mujeres y hombres que sabían lo que es domar el semidesierto, hacer producir la tierra y defender el patrimonio familiar.

Por ello, agregó que la gente de Cuchillo Parado debe sentirse profundamente orgullosa de sus orígenes y de ser los guardianes de la memoria de México.