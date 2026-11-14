Ingresa nave Starship de SpaceX al espacio aéreo mexicano; aterriza sin contratiempos

La nave Starship, de la empresa estadounidense SpaceX, ingresó este sábado 14 de noviembre al espacio aéreo mexicano, informó Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano (SENEAM), en coordinación con la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC).

De acuerdo con el reporte oficial, el ingreso ocurrió a las 15:08 horas, tiempo del centro de México, y siete minutos después, a las 15:15 horas, la nave abandonó el territorio nacional. Posteriormente, a las 15:20 horas, aterrizó en su base ubicada en Estados Unidos.

Las autoridades informaron que, tras confirmar con la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) que la operación no representaba riesgos para el espacio aéreo mexicano, SENEAM emitió las actualizaciones correspondientes a los operadores aéreos y mantuvo coordinación con las tripulaciones nacionales y extranjeras.

El paso de la nave se desarrolló sin contratiempos y las operaciones aéreas en México se mantuvieron bajo condiciones de seguridad. El Gobierno de México reiteró que la protección de los pasajeros, las tripulaciones y las operaciones aéreas es una prioridad.