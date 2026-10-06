Respeto y disciplina; creemos en el bien mayor del movimiento: Jael tras registrarse por diputación federal por el Distrito 3

Después de registrarse como aspirante a la coordinación distrital federal por el Distrito 3 con sede en Ciudad Juárez, la diputada local de Morena, Jael Argüelles, destacó que contenderá con “respeto y disciplina”, y que además confía en que las dirigencias nacionales prioricen el bien mayor del movimiento.

Argüelles Díaz reconoció que Leticia Ortega, quien también se registró para ese mismo cargo, “es una de las diputadas con las que tengo incluso mayor coincidencia política por una cuestión ideológica. Ella es una de las fundadoras, fue la primera diputada de Morena, la primera síndica mujer. Entonces, desde luego que están fundadas sus aspiraciones y en Morena todos tienen derecho a levantar la mano. Será al final la determinación de acuerdo a la encuesta y ambas vamos a ser respetuosas del resultado”.

Al ser cuestionada respecto a que dicho Distrito está actualmente en manos del Partido del Trabajo, aliados de Morena dentro de la 4T, la diputada Argüelles señaló que “eso será determinado por una cuestión de la presidencia del partido. Esto tendrá que ver también con la conveniencia de acuerdo a los números. Al fin y al cabo, nosotros siempre hemos defendido que no respaldamos aspiraciones personales ni individuales, sino que creemos en el bien mayor del movimiento, así es como se tomarán esas decisiones, y vamos a ser respetuosas, porque eso es lo que nos ha mostrado la doctora Claudia Sheinbaum. Nos ha enseñado madurez política y nos ha señalado cuál tiene que ser el camino a fin de proteger lo que nos permitió llegar”.

“Creo que mi papel tiene que ser de respeto, eso es lo fundamental, tiene que ser de respeto y de disciplina. Creo que la presidenta de Morena, Ariadna Montiel, se formó políticamente en la izquierda, nació ahí, ha estado más como oposición que como gobierno, sabe qué tan complejo es llegar al poder y considero que ella va a proteger y a velar por el bien del movimiento”, destacó la legisladora juarense.