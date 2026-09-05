Enigma Norteño y Legado 7 reviven un clásico con “De Periódico Un Gallito”

Enigma Norteño y Legado 7 unieron sus talentos para presentar “De Periódico Un Gallito”, lanzamiento que se convierte en el primer adelanto de “Desde El Garage”, una producción grabada en vivo en 2022 y que reúne a ambas agrupaciones en uno de los encuentros más esperados del género norteño.

El tema ya se encuentra disponible y ofrece una nueva versión de uno de los corridos más representativos de Legado 7, ahora interpretado en un formato en vivo que busca conservar la esencia y energía característica de ambas agrupaciones.

Un corrido de superación y supervivencia

“De Periódico Un Gallito” presenta una narrativa marcada por la superación y la supervivencia, al contar la historia de un joven que enfrenta sus orígenes humildes y busca abrirse camino.

La interpretación en conjunto permite que el corrido cobre una nueva dimensión, al combinar los estilos de Enigma Norteño y Legado 7 en una grabación realizada de manera directa y cercana.

Un lanzamiento con valor especial para Enigma Norteño

El proyecto también tiene un significado particular para Enigma Norteño, ya que forma parte del legado musical de Ernesto Barajas, líder y fundador de la agrupación.

La producción representa una de las últimas grabaciones realizadas con Barajas como voz principal, por lo que “Desde El Garage” se convierte en un registro de una etapa importante en la historia de la agrupación y en el cierre de un ciclo significativo dentro de su trayectoria.

Al mismo tiempo, el lanzamiento abre paso a una nueva etapa para Enigma Norteño, manteniendo la esencia musical que ha acompañado al grupo a lo largo de los años.

“Desde El Garage”, una reunión entre amigos

“Desde El Garage” fue concebido como un encuentro más cercano y casual entre Enigma Norteño y Legado 7, permitiendo documentar la química existente entre los integrantes de ambas agrupaciones.

La producción funciona así como un testimonio sonoro de la colaboración entre dos referentes del género norteño y rescata una sesión grabada en vivo que permaneció desde 2022.

Con “De Periódico Un Gallito”, Enigma Norteño y Legado 7 comienzan a revelar este proyecto especial, que además de celebrar su unión musical, representa un homenaje a una etapa importante en la historia de Enigma Norteño.