Jalisco: Enfrentamiento entre el Ejército y un grupo armado en Ocotlán deja dos muertos

Guadalajara, Jal. Un enfrentamiento entre personal del Ejército Meixcano y civiles armados en la zona de Maravillas y Lázaro Cárdenas, al sur de la zona urbana de Ocotlán, se presentó poco después de las 13.00 horas con saldo extraoficial de dos personas fallecidas integrantes del grupo armado, el cual fue detectado porque varios de ellos circulaban en una camioneta con reporte de robo, lo que desató una persecución e intercambio de disparos.



Una cámara privada captó el momento a las 13.11 horas cuando pasa una camioneta negra a toda velocidad, seguida de otra del mismo color, ambas con civiles armados. La primera se pierde al fondo de la calle y la segunda pierde el control y vuelca tras ser impactada por un vehículo militar. De ambos automotores emergen los tripulantes y se intensifica la balacera, mientras los transeúntes corren a refugiarse al lugar más cercano.

Reporte extraoficial señala tres lesionados

También de forma extraoficial porque pasadas tres horas de los hechos la Secretaría de Seguridad del Estado no había dado a conocer alguna información, se reporta que hubo tres personas lesionadas.



El gobierno de Ocotlán confirmó en un comunicado el enfrentamiento y que se había establecido coordinación con las autoridades estatales y federales “para atender la situación y proteger a la población”.



“Aunque el enfrentamiento concluyó, el operativo continúa. Por precaución, solicitamos a quienes se encuentran en las inmediaciones permanecer resguardados, evitar traslados por la zona y seguir las indicaciones de las autoridades”, señala el boletín.



También se recomendó a los planteles educativos, posponer actividades presenciales “que aún no hayan iniciado” y que los estudiantes y personal escolar ya se encuentran dentro del plantel, deberán permanecer resguardados y evitar salidas hasta recibir indicaciones para un traslado seguro.