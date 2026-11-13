Ex presidente García Linera confirma asilo en México mientras Bolivia busca notificarle proceso judicial en su contra

El ex vicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera, imputado junto al ex mandatario Evo Morales (2006-2019) por asesinato y torturas entre otros delitos en el caso conocido como Terrorismo (o caso Hotel Las Américas), confirmó este jueves que se encuentra en México con asilo político. Las autoridades bolivianas afirmaron que no fueron informadas al respecto por la cancillería mexicana, mientras que Morales criticó que García Linera “se escapó cobardemente”.

“Estoy en México y tengo asilo político en México”, declaró el que fuera ‘número dos’ de Morales a la cadena de televisión boliviana Unitel; detalló que viajó desde Argentina, donde el pasado 31 de octubre llegó para cumplir compromisos académicos.

Una vez en Ciudad de México, realizó la solicitud de asilo que le fue concedida. Las autoridades mexicanas no se han pronunciado al respecto.

El fiscal general del Bolivia, José Armando Urioste, informó que el Ministerio Público intentó notificar el miércoles a García del proceso judicial en su contra pero el ex vicepresidente no fue encontrado. Precisó que las autoridades bolivianas solicitaron los informes correspondientes a la embajada de México en La Paz, pero únicamente recibieron la documentación del caso de Nadia Beller.

“Lamento mucho que algunos, como Álvaro, se escapen cobardemente; aquí hay que ir de frente, estamos con la verdad (…) no me siento culpable, no soy culpable, hemos defendido la unidad del territorio nacional (…) tal vez él se siente culpable”, declaró Morales a medios locales al referirse al caso Terrorismo, cuando en abril de 2009, por orden suya, un operativo en el Hotel Las Américas, en Santa Cruz, dejó tres muertos.

El gobierno de Morales justificó la acción al alegar que se trataba de una célula terrorista y separatista que amenazaba la unidad territorial de Bolivia. En la intervención, realizada por un grupo policial de élite, fueron asesinados el boliviano-húngaro Eduardo Rózsa-Flores, el irlandés Michael Dwyer y el rumano-húngaro Árpád Magyarosi, mientras que varias personas fueron detenidas y denunciaron haber sido torturadas.