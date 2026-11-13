Juez en Manhattan da luz verde a la UEFA para investigar a Infantino

Ginebra. Un juez en Manhattan denegó el jueves las solicitudes de representantes de la FIFA para bloquear los intentos de la UEFA de obtener pruebas sobre el fallido plan de Gianni Infantino para atraer a un inversor privado para el Mundial.

El ente rector del futbol europeo presentó documentos judiciales en agosto como parte de una estrategia más amplia para apartar a Infantino como presidente de la FIFA, que incluye una posible denuncia penal contra él personalmente en Suiza por presunta mala gestión financiera.

Los abogados de la UEFA buscan obtener pruebas mediante el proceso de descubrimiento de Joshua Kushner, de la firma de inversión neoyorquina Thrive, y de los asesores de la FIFA en JP Morgan, sobre el plan de venta de la Copa Mundial en julio que provocó revuelo en el balompié mundial.

En un tribunal de distrito de Manhattan, las mociones para intervenir presentadas el jueves por dos filiales de la FIFA fracasaron porque “no tienen un interés directo, sustancial y legalmente protegible” en el procedimiento, escribió la jueza.

“Nada en este expediente indica que las partes de la FIFA en Estados Unidos, o incluso la propia FIFA, vayan a ser partes en los procedimientos penales contemplados”, señaló el fallo de la jueza Jeannette Vargas.

“Desde luego, las partes de la FIFA en Estados Unidos no han alegado hechos que sugieran que serían demandadas en un procedimiento de ese tipo”, escribió la jueza del Tribunal de Distrito del Distrito Sur de Nueva York en un documento de ocho páginas visto por The Associated Press.

Las repercusiones del plan de inversor privado, que se abandonó a los pocos días tras una reacción adversa mundial, provocaron la mayor crisis para Infantino en sus casi 11 años al frente de la presidencia de la FIFA. Planea presentarse a la relección en marzo y deberá superar una revisión de elegibilidad e integridad por parte de un panel designado por la FIFA.

Thrive y Kushner, el hermano menor del yerno del presidente de Estados Unidos Donald Trump, Jared Kushner, iban a ser el inversor ancla del plan secreto llamado FIFA Forward Enterprise. Los inversores pretendían pagar a la FIFA 4 mil 200 millones de dólares por una participación permanente de más del 20 por ciento en la filial FFE, que gestionaría los torneos del organismo futbolístico, incluido el Mundial.