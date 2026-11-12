Reportan renuncia de hijo de Taddei como secretario particular del gobernador de Sonora

La noche de este miércoles se reportó que Rogelio Piñeda Taddei, hijo de Guadalupe Taddei, renunció a su cargo como secretario particular del gobernador de Sonora, el morenista Alfonso Durazo.

Alejandro Domínguez informó en Milenio Noticias que el hecho ocurre después de darse a conocer que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) congeló sus cuentas bancarias.

De acuerdo con la investigación a la que cita y fue publicada por el periodista Arturo Ángel en Proyecto Puente y Milenio, el bloqueo de cuentas también alcanzó a su madre, Guadalupe Taddei, así como a otros familiares y funcionarios del instituto.

Latinus difundió los videos y las fotografías que revelaron la red de corrupción que operaba en el Instituto Nacional Electoral (INE), a cargo de Guadalupe Taddei, y de su excontratista favorito.

En las imágenes, José Alfredo Hernández Casillas no sólo financiaba las fiestas en su casa para la presidenta del INE, sino que también costeaba viajes, vuelos y una vida de lujo para sus hijos.

En un video, grabado por Hernández Casillas, se muestra junto al hijo de la presidenta del INE, Jorge Francisco Piñeda Taddei, en un lujoso hotel de París.

“París a tus pies, chamaquito”, fue el mensaje con el que el excontratista grababa al joven mientras él le servía una copa de champaña.

En días pasados, en el noticiero de Carlos Loret fueron presentadas nuevas imágenes y videos grabados por el propio Hernández Casillas, que muestraban la convivencia con la familia Taddei.

Taddei y Alfredo se reparten los millones

La expresidenta consejera Guadalupe Taddei y su empresario favorito José Alfredo Hernández Casillas se repartieron millones con los contratos que entregó el Instituto Nacional Electoral (INE).

Nuevos videos en poder de Latinus revelan cómo, con libreta en mano, hacían cuentas de lo que ganarían con las asignaciones del INE.

Una grabación fechada el pasado 16 de febrero documenta una reunión entre ambos en la que se habla de los montos que se llevó cada uno y el porcentaje que cobraban en cada contrato.