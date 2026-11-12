Cam Schlittler gana premio Cy Young de la Liga Americana

El derecho de los New York Yankees, Cam Schlittler, ganó el premio Cy Young como lanzador más destacado de la Liga Americana en la pasada temporada de las Grandes Ligas (MLB), anunció el miércoles la Asociación de Escritores de Béisbol de América (BBWAA).

El astro monticular de Nueva York superó en la votación de los periodistas (2 por cada ciudad con equipo en la liga) al derecho Dylan Cease, de los Toronto Blue Jays, y al novato zurdo Parker Messick, de los Cleveland Guardians.

Cam Schlittler, de 25 años, es el séptimo miembro de los Yankees que gana el Cy Young y el primero desde Gerrit Cole en 2023.

“Tengo que agradecer a mis padres, a mi hermano y a mi hermana, no estaría aquí sin su apoyo, ha sido un largo camino y siempre han estado detrás de mí. También quiero agradecer a mis compañeros de equipo, a mis coaches, porque realmente me ayudaron mucho en mi desarrollo esta temporada. Pero también sé que aún falta por hacer mucho trabajo”, dijo Schlittler en la transmisión de MLB, tras recibir la noticia de su designación como Cy Young de la Liga Americana de manera unánime.

Schlittler (14-6 y 239 ponches en 193.2 innings) encabezó la Liga Americana en WAR (7.0), efectividad (1.95), bateo de la oposición (.180) y porcentajes de jonrones (1.6%) y ponches (35%) y amasó 25 aperturas de una o cero carrera, la segunda mayor cantidad de la historia desde que la efectividad se convirtió en una estadística oficial en 1913.