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Cansado de los robos, un hombre “patrulla” las calles disfrazado de caballero medieval

Harto de la inseguridad tras tres asaltos a su casa en seis meses —donde perdió un televisor que aún paga—, un hombre patrulla de noche y de madrugada las calles de Sao José do Río Preto (Sao Paulo, Brasil) disfrazado de caballero medieval.

Con un curso de vigilante, el “Templario” recorre tres barrios ante la falta de policías e invita en redes a sus vecinos a sumarse. “Soy un símbolo de esperanza y represento a las personas que ya están cansadas de perder”, afirma.

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