Fallece la primera actriz Regina Torné

La Asociación Nacional de Actores (ANDA) lamentó el fallecimiento de la actriz Rosa Virgen del Pilar Martina Inchaustegui Anaya, mejor conocida con su nombre artístico como Regina Torné.

En un comunicado, la organización informó sobre la muerte de la histriónica, al tiempo que envió sus condolencias a su familia, amigos y compañeros.

“Su talento, fuerza interpretativa y entrega al escenario la convirtieron en una de las grandes figuras de su generación”, resaltó.

Destacó que es recordada por el público por su inolvidable interpretación de Mamá Elena en la película “Como agua para Chocolate” de 1994, papel con el que obtuvo el Premio Ariel a Mejor Actriz.

También participó en algunas telenovelas como “La Loba”, “Clarisa”, “Retrato de familia”, “Siempre tuya Acapulco” y en algunos capítulos de “El Chavo del 8”, entre muchas otras producciones.

La actriz se retiró públicamente en 2014 de los escenarios para irse a vivir a Puebla en donde fundó una academia de artes escénicas para niños y adolescentes.