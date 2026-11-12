Pronostican jueves despejado y clima templado en Chihuahua capital

Este jueves, la masa de aire frío que impulsa al frente frío (posible número 5) sobre el norte, noreste y centro del país y una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera sobre el norte de México, en interacción con la corriente en chorro subtropical, un canal de baja presión y el ingreso de humedad procedente del Océano Pacífico, favorecerán ambiente de frío a fresco por la mañana, templado por la tarde, ambiente de muy frío a frío en la zona serrana, cielo de despejado a mayormente despejado.

Mañana se aproximará un #FrenteFrío al territorio nacional. Todo lo relacionado con este sistema y los sistemas frontales que ingresan a nuestro país, consúltalo en https://t.co/i3WiJ4nYVI pic.twitter.com/BanlSjuiI3 — CONAGUA Clima (@conagua_clima) November 11, 2026

Vientos de 5 a 15 km/h, que pueden superar los 35 km/h en partes de las zonas oeste y centro, incluye: Temósachi, Matachí y Guerrero.

Lluvias de aisladas a dispersas (de 2.1 a 5 mm) en partes de las zonas oeste, suroeste, centro, sur y sureste, incluye: Carichi, Guadalupe y Calvo, El Vergel, Balleza, Nonoava, San Francisco de Borja, Cusihuiriachi, Cuauhtémoc, Gran Morelos, Belisario Domínguez, Satevó, Valle de Zaragoza, Rosario, El Tule, Huejotitán, San Francisco del Oro, Parral, Santa Bárbara, Matamoros, Allende, López, Coronado, Jiménez y San Francisco de Conchos.

Así como lluvias aisladas (de 0.1 a 2 mm) en partes de las zonas oeste, suroeste, centro, sur y sureste, incluye: Namiquipa, Bocoyna, Guachochi, Morelos, Santa Isabel, Majalca, Chihuahua, Saucillo, Camargo y La Cruz.

Las lluvias pueden estar acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo.

Las temperaturas esperadas para este día son (máx/min °C): Chihuahua 22/11, Juárez 23/9, Janos 21/6, Madera 18/2, Temósachi 20/1, Cuauhtémoc 18/6, Ojinaga 25/13, Delicias 23/11, Camargo 23/12, Jiménez 22/13, Parral 20/10, Creel 16/0, Chínipas 31/16, Guachochi 17/2, El Vergel 16/0.