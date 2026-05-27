Emi Martínez buscará un lugar en Barça Academy Residency Querétaro

El joven futbolista chihuahuense Alan Emiliano “Emi” Martínez González fue seleccionado para participar en el try out de la Barça Academy Residency Querétaro, uno de los programas de formación juvenil ligados al FC Barcelona.

Los try out se llevarán a cabo del 3 al 8 de noviembre en Querétaro, donde Emi será evaluado en aspectos futbolísticos, físicos, académicos, psicológicos y en dominio del idioma inglés, además de entrenar con la metodología del club español.

Actualmente, forma parte de All Stars FC, Real Selectivo Chihuahua y representa a los Borregos de HighPoint International School del Tecnológico de Monterrey.

Su trayectoria dentro de Barça Academy inició en 2023 y 2024 en eventos realizados en Saltillo, experiencia que le abrió las puertas para asistir a un campamento especializado en Barcelona, España, donde tuvo la oportunidad de entrenar en las instalaciones y con entrenadores del FC Barcelona , específicamente en la Ciutat Esportiva Joan Gamper, durante marzo de 2025.

Con esta oportunidad, Emi Martínez sigue dando pasos importantes en su desarrollo y llevando el nombre de Chihuahua a escenarios internacionales.