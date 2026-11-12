Reportan graves disturbios en Barcelona y decenas de detenidos en la primera huelga general en España en 14 años

Miles de personas salieron a las calles de Barcelona este miércoles en el marco de la primera huelga general en España en 14 años. La manifestación, inicialmente pacífica, se tornó violenta al anochecer.

‼️Tiendas saqueadas en Barcelona. ‼️Ya hay al menos 18 detenidos. pic.twitter.com/pVw9VZyMKn — Electodatos (@electodatos) November 11, 2026

Además de enfrentarse con la Policía, los manifestantes prendieron fuego a contenedores y bicicletas que encontraron en las calles, y lanzaron material pirotécnico y otros objetos contra las fuerzas del orden.

También destrozaron y pintaron escaparates y algunos comercios fueron saqueados, como las de las cadenas Stradivarius, H&M.Algunos manifestantes intentaron entrar ala tienda de Apple en la plaza de Catalunya, pero no lo consiguieron por la intervención policial.

El alcalde de la ciudad, Jaume Collboni, anunció que una cincuentena de personas fueron detenidas durante los altercados.

La huelga fue convocada para exigir mejores salarios y medidas para facilitar el acceso a una vivienda digna. De acuerdo con el Sindicato de Inquilinas, la manifestación reunió a unas 400.000 personas, mientras que la Guardia Urbana rebajó la cifra a unos 55.000 participantes.

Las movilizaciones tuvieron su mayor impacto en la gran industria, el transporte y algunos sectores culturales, mientras que el seguimiento fue más limitado en el comercio, la hostelería y la sanidad.