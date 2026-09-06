Reportan al menos 9 muertos y varios lesionados tras explosión de pirotecnia en Temascalcingo

Una explosión de pirotecnia durante las vísperas de la fiesta patronal en la comunidad de Santa María Canchesdá, municipio de Temascalcingo, Estado de México, dejó un saldo preliminar de 9 personas fallecidas y al menos 49 lesionadas, entre ellas menores de edad.

De acuerdo con la información disponible, los hechos ocurrieron alrededor de las 21:00 horas del sábado, cuando un grupo de personas se habían concentrado frente a la parroquia de la comunidad para observar la quema de fuegos pirotécnicos, previo a la celebración en honor a “Nuestra Señora de la Luz”.

Protección Civil del Estado de México informó mediante sus redes sociales que atendió una explosión de pirotecnia en la comunidad y señaló que en el sitio se desplegaron diversos cuerpos de emergencia. Participaron unidades municipales de Protección Civil y Bomberos de la región, el Servicio de Urgencias del Estado de México (SUEM), la Comisión Nacional de Emergencias y la Policía Estatal.

La explosión provocó además afectaciones en la parroquia de la comunidad, cuyo derrumbe parcial dificultó las labores de los cuerpos de emergencia para localizar y auxiliar a quienes se encontraban en la zona. Algunas de las personas lesionadas fueron trasladadas al Hospital General de Atlacomulco.

Según reportes preliminares, el incidente habría comenzado con el incendio de material pirotécnico almacenado en una habitación ubicada junto a la iglesia.

Temascalcingo habilita centros de acopio

Tras los hechos, el Ayuntamiento de Temascalcingo informó que habilitaría dos centros de acopio para recibir donaciones destinadas a las personas damnificadas y a las familias afectadas.

Los puntos estarán ubicados frente al Palacio Municipal de Temascalcingo y en la Subcomisaría de Seguridad Pública de Santa María Canchesdá.

El gobierno municipal solicitó víveres, artículos de primera necesidad e insumos para primeros auxilios y atención de quemaduras, entre ellos puntas nasales, mascarillas, pañales para adulto, cefotaxima, sábanas, batas, bultos quirúrgicos estériles y vaselina.

El Ayuntamiento señaló que las donaciones serán recibidas y canalizadas de manera organizada para atender las necesidades prioritarias de las familias afectadas.