René Chavira y regidoras iluminan de verde la Plaza de Armas contra la parálisis cerebral

H. Ciudad de Chihuahua, Chih., a 6 de octubre de 2026.- El alcalde René Chavira y regidores del H. Ayuntamiento, iluminaron de color verde los edificios de la Plaza de Armas en el Centro de la capital, para sensibilizar sobre la parálisis cerebral, condición que afecta a familias que puede desencadenar en afecciones al movimiento, la postura y la coordinación muscular.

En el marco del Día Mundial de la Parálisis Cerebral, el Gobierno Municipal se suma a esta causa para fomentar la inclusión en la ciudadanía con acciones concretas, para elevar la calidad de vida, donde sociedad y sector público puedan colaborar juntos y participar por una mejor ciudad.

René Chavira, alcalde de Chihuahua, destacó que para cualquier persona que viva con parálisis cerebral, se afrontan grandes retos, por lo cual se deben realizar acciones para impulsar la sensibilización de este padecimiento y brindar acompañamiento.

“Sigamos haciendo de Chihuahua una ciudad incluyente que de oportunidades a todos”, expresó René Chavira.

La regidora Cristina Treviño, promotora de este evento, compartió que este evento es para hacer visible esta condición, para, así como brindar un mensaje de empatía y esperanza, ya que una sociedad realmente incluyente es donde no se deja a nadie atrás.

“Quiero reconocer especialmente a la asociación de Kopac Chihuahua, que por años han acompañado a niñas, niños, jóvenes y adultos con parálisis cerebral y a sus familias”, expresó Cristina Treviño.

Finalmente, Yeimi Karina Pablo Robles, beneficiada de la asociación Kopac, agradeció y destacó que detrás de cada persona con parálisis cerebral, hay una familia que no se rinde, y este evento, ayuda a impulsar ese respeto que se merecen, por lo que exhortó a permanecer juntos para abrir nuevos caminos y llegar lejos.