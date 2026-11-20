Con la participación de 4 mil 973 personas, entre estudiantes, elementos de corporaciones policiacas y militares, de instituciones deportivas y asociaciones civiles, se llevó a cabo el tradicional desfile cívico-deportivo en conmemoración por el 116 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana.

El evento fue presidido por el secretario de Educación y Deporte, Francisco Hugo Gutiérrez Dávila, con la presencia de miembros de los poderes Legislativo y Judicial, y mandos de las fuerzas castrenses.

La nadadora chihuahuense Byanca Melissa Rodríguez, ganadora del Premio Estatal del Deporte (PED) 2026, solicitó a las autoridades la anuencia para permitir el paso de los contingentes, mismos que fueron encabezados por la descubierta de la Subsecretaría de Movilidad y sus elementos motorizados.

Secundaron el arranque la propia Rodríguez junto con el también ganador del PED, el fondista sordolímpico Erick Ríos y su entrenador, Francisco Miranda Arce.

Poco a poco circularon los contingentes integrados por estudiantes de educación Básica, Media Superior y Superior, la Banda de Música del Gobierno del Estado, escuelas de iniciación deportiva, elementos de la Quinta Zona Militar y la Guardia Nacional, así como asociaciones civiles, clubes deportivos y corporaciones de seguridad pública.

El desfile comenzó a las 10:00 horas en el cruce de la avenida Venustiano Carranza y la calle Ignacio Allende. Desde ahí, avanzó hacia la avenida Juárez y continuó al este, hasta concluir en su cruce con avenida Cristóbal Colón.

Durante el recorrido, las familias presenciaron el paso de 10 carros alegóricos elaborados por alumnas y alumnos de distintos niveles educativos, con representaciones de acontecimientos y personajes de la Revolución Mexicana.

También se presentaron danzas folclóricas y tablas gimnásticas a cargo de estudiantes de distintos planteles. Un jurado de especialistas evaluó las participaciones para elegir a los tres primeros lugares de cada categoría.

Al concluir el desfile, Miranda Arce presentó el reporte final del evento, que concluyó sin incidentes y registró 4 mil 973 participantes.