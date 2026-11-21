Durante la ceremonia conmemorativa por el 116 aniversario de la Revolución mexicana, en el Zócalo.

Ciudad de México. Las raíces del Ejército Mexicano se encuentran en el pueblo mismo y de esa unión se nutre la gran fuerza de México. De ahí que al volver la mirada a la Revolución Mexicana, encontramos los orígenes sociales del Ejército y de la Fuerza Aérea que forjaron el carácter y los ideales de ambas instituciones y explican la cercanía con el pueblo que las distingue diferenciándolas de otras fuerzas armadas, afirmó el general Ricardo Trevilla Trejo, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa).

Durante la ceremonia conmemorativa del 116 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana, Trevilla Trejo dijo ante representante de los poderes Judicial y Legislativo que “en las épicas batallas del siglo XIX” se construyo el sentimiento nacionalista de soberanía nacional, al igual que la igualdad social.

Foto Jair Cabrera Torres

El alto mando castrense declaró que como ejemplo de la igualdad y de la lucha constante por que prevalezcan los valores democráticos, de soberanía, igualdad nacionalismo, “poco a poco las mujeres han ido ganando mayores espacios en los ámbitos políticos, sociales y laborales.

“Como principal referente de esta condición igualitaria, se encuentra nuestra primera presidenta mujer que es a la vez y con gran satisfacción la reconocemos, nuestra primera comandanta suprema de las Fuerzas Armadas”.

En su discurso, pronunciado en el Zócalo capitalino, an tes del inicio del desfile de 3 mil hombres y mujeres de las fuerzas armadas, Trevilla Trejo expresó: “México es un país que se ha forjado con los anhelos de su pueblo y con el valor de mujeres y hombres que pelearon por su libertad , por conquistar sus derechos, por defender la justicia y construir una sociedad más igualitaria”.

Señaló que la Revolución Mexicana fue un “movimiento social, forjado con el heroísmo, la lucha y el sacrificio de mujeres y hombres que marcaron un antes y un después en el acontecer nacional, logrando mayores garantías individuales, instituciones con un amplio sentido social, pero sobre todo una comprensión colectiva plena de la nación que se pretendía cimentar bajo los principios de libertad, igualdad y justicia”.

Foto Jair Cabrera Torres

El titular de la Defensa resaltó que el Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional, “se nutren de mujeres y hombres del pueblo, los generales y diversos mandos que las dirigen la mayoría de origen humilde ingresaron a sus planteles de formación sin distinción alguna. En la estructura organizacional no existen elitismos de ningún tipo y el desarrollo profesional militar se basa en el mérito personal como se puede apreciar el día de hoy con el ascenso de 68 coroneles a la jerarquía de general.

“Nuestro Ejército seguirá identificándose con los núcleos obreros y campesinos . Ambos grupos son la matriz de donde toma el ejército Nacional, sus más valiosos elementos y unidos a campesinos y obreros constituye las reservas de energía con que se renueva constantemente la fuerza nacional”, dijo rememorando una cita del general Lázaro Cardenas.