El lanzador de los Detroit Tigers, Troy Melton, lanza contra los Tampa Bay Rays durante la primera entrada de un partido de béisbol el miércoles 26 de agosto de 2026 en Detroit.

Los jugadores de las Grandes Ligas de Beisbol rechazaron la propuesta de la gerencia de instaurar un draft internacional de amateurs y, en su lugar, solicitaron el viernes fondos más grandes para bonos de firma bajo el sistema actual y más recompensas para los equipos de mercados pequeños, otra señal de que el deporte se encamina a un cierre patronal el próximo mes.

“Estamos comprometidos a negociar un sistema que preserve oportunidades para futuras generaciones de jugadores, proteja a los jóvenes prospectos de la explotación y ofrezca flexibilidad sin sobrecargar aún más a los jugadores internacionales con nuevas restricciones artificiales como un draft”, dijo el director de la asociación de jugadores, Bruce Meyer, en un comunicado tras una sesión de negociación en Nueva York.

La gerencia ha intentado durante más de una década implementar un draft internacional desde 2001 y en junio propuso que comenzara con 12 rondas en 2027, pero los jugadores lo han rechazado repetidamente.

En su propuesta más reciente, la gerencia incluyó 200 millones de dólares en fondos para bonos de firma para 2027, aproximadamente equivalente al gasto internacional en amateurs de 2026, y señaló que mantendría una cantidad ilimitada de jugadores no seleccionados que podrían firmar por hasta 10 mil dólares cada uno.

El convenio colectivo de cinco años de las Grandes Ligas vence el 1 de diciembre, y se espera que la gerencia imponga de inmediato un cierre patronal a los jugadores, la décima interrupción laboral del deporte desde 1972. Los dueños presionan por un tope salarial, algo a lo que los jugadores dicen que nunca accederán, lo que aviva una confrontación que amenaza la temporada 2027.

Se estableció un draft amateur para residentes de Estados Unidos y Canadá en 1965 y se extendió a residentes de territorios de Estados Unidos como Puerto Rico en 1990. Un sistema de fondos para bonos de firma comenzó en 2012 y limitó el gasto de los equipos en amateurs que residen fuera de esas áreas, principalmente adolescentes de República Dominicana, Venezuela, Colombia, México y Panamá.