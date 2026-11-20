La Dirección de Seguridad Pública Municipal, exhorta a la ciudadanía a tomar precauciones al estacionar sus vehículos, especialmente al acudir a centros comerciales, tiendas o lugares concurridos, con el fin de evitar robos de pertenencias que pudieran quedar en el interior de los automóviles.

Aunque la presencia policial y los recorridos de vigilancia se mantienen en distintos sectores de la ciudad, la corporación recuerda que las medidas de autocuidado son fundamentales para reducir oportunidades a quienes buscan cometer este tipo de delitos.

Entre los artículos que pueden atraer la atención de los delincuentes se encuentran computadoras portátiles, teléfonos celulares, bolsos, joyería, ropa y hasta cajas cerradas. Por ello, se recomienda evitar dejarlos en los asientos o en lugares visibles y, cuando sea posible, resguardarlos en la cajuela antes de llegar al destino.

Asimismo, al estacionarse es importante elegir espacios iluminados y con movimiento de personas, verificar que puertas y ventanas queden bien cerradas y considerar el uso de dispositivos de seguridad como bastones para volante o alarmas, observar el entorno antes de descender del vehículo y reportar cualquier situación sospechosa al número de emergencias 9-1-1.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal, a través de la Policía Municipal, busca fomentar una cultura de prevención, recordando que pequeños hábitos pueden hacer la diferencia para proteger el patrimonio y evitar ser víctima de un robo.