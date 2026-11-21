El fiscal Simmons ha procesado una amplia variedad de delitos, incluidos aquellos relacionados con drogas, actividades de cárteles, trata de personas, delitos con armas de fuego, delitos de “cuello blanco” e infracciones a las leyes de inmigración.

Un gran jurado federal estadunidense en Texas presentó una acusación formal contra 21 personas​​ y colaboradores del cártel La Nueva Familia Michoacana por delitos relacionados con el tráfico de drogas y armas de fuego, el contrabando de migrantes, el lavado de dinero y la prestación de apoyo material a una organización terrorista extranjera designada.

“Esta acusación histórica demuestra la fortaleza del Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional y lo que se puede lograr mediante nuestras alianzas con las fuerzas del orden federales”, declaró el fiscal federal Justin R. Simmons del Distrito Oeste de Texas.

“Nuestro objetivo es eliminar por completo a los cárteles mexicanos. Desmantelar sus redes de narcotráfico, impedir que acumulen un arsenal de armas de fuego introducidas ilegalmente y procesarlos como los terroristas que son, es precisamente la manera de lograrlo”, añadió.

De acuerdo con los documentos judiciales, los hermanos Johnny Hurtado Olascoaga, alias Pez o Don Gambino, y José Alfredo Hurtado Olascoaga, alias Fresa o Chino, son los líderes del Cártel La Nueva Familia Michoacana (LNFM).

El LNFM fue designado como Organización Terrorista Extranjera por Estados Unidos el 20 de febrero de 2025.

Los acusados ​​son:

Johnny Hurtado Olascoaga, de 53 años, de México

José Alfredo Hurtado Olascoaga, de 42 años, de México

Josué López Hernández, edad desconocida, de México

Johnny Hurtado Hernández, edad desconocida, de México

Edgar Aguilar Cruz, de 29 años, de México

Rogelio Estrada Jaramillo, de 33 años, de México

Florencio Aguilar Lorenzo, 34 años, de México

Laurencio Reyes Ambriz, 41 años, de México

Anastacio Reyes Flores, 33 años, de México

José Andrés Vela Cervantes, 32 años, de México

Alfredo Jaimes Jaimes, 29 años, de Dale, Texas

Jesús Daniel Álvarez, de 29 años, de Kyle, Texas

César Espinosa Reyes, de 41 años, de México

Abran Espinosa Mondragón, 52 años, de México

Antonio Landeros Ojo De Agua, 42 años, de México

Alejandro Díaz García, de 35 años, ciudadano estadounidense.

Rogelio Ponce Esquivel, de 33 años, de México

Apolonio Benítez, 23 años, ciudadano estadounidense

Johnny Warnce Milton, de 53 años, ciudadano estadounidense.

Humberto González Arce, de 42 años, de México

Omar Sixto Benítez, de 42 años, de México

Los 14 cargos de la acusación son:

Conspiración RICO

Conspiración para poseer cocaína con intención de distribuirla

Conspiración para importar cocaína

Conspiración para poseer heroína con intención de distribuirla.

Conspiración para importar heroína

Conspiración para poseer con intención de distribuir metanfetamina

Conspiración para importar metanfetamina

Conspiración para transportar inmigrantes ilegales que resultó en muerte

Transporte ilegal de personas extranjeras que resultó en muerte

Conspiración para contrabandear mercancías desde Estados Unidos

Contrabando de mercancías desde Estados Unidos

Conspiración para traficar armas de fuego

Conspiración para blanquear dinero a nivel internacional

Conspiración para proporcionar e intentar proporcionar apoyo material a una organización terrorista extranjera designada.