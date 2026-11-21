Un gran jurado federal estadunidense en Texas presentó una acusación formal contra 21 personas y colaboradores del cártel La Nueva Familia Michoacana por delitos relacionados con el tráfico de drogas y armas de fuego, el contrabando de migrantes, el lavado de dinero y la prestación de apoyo material a una organización terrorista extranjera designada.
“Esta acusación histórica demuestra la fortaleza del Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional y lo que se puede lograr mediante nuestras alianzas con las fuerzas del orden federales”, declaró el fiscal federal Justin R. Simmons del Distrito Oeste de Texas.
“Nuestro objetivo es eliminar por completo a los cárteles mexicanos. Desmantelar sus redes de narcotráfico, impedir que acumulen un arsenal de armas de fuego introducidas ilegalmente y procesarlos como los terroristas que son, es precisamente la manera de lograrlo”, añadió.
De acuerdo con los documentos judiciales, los hermanos Johnny Hurtado Olascoaga, alias Pez o Don Gambino, y José Alfredo Hurtado Olascoaga, alias Fresa o Chino, son los líderes del Cártel La Nueva Familia Michoacana (LNFM).
El LNFM fue designado como Organización Terrorista Extranjera por Estados Unidos el 20 de febrero de 2025.
Los acusados son:
Johnny Hurtado Olascoaga, de 53 años, de México
José Alfredo Hurtado Olascoaga, de 42 años, de México
Josué López Hernández, edad desconocida, de México
Johnny Hurtado Hernández, edad desconocida, de México
Edgar Aguilar Cruz, de 29 años, de México
Rogelio Estrada Jaramillo, de 33 años, de México
Florencio Aguilar Lorenzo, 34 años, de México
Laurencio Reyes Ambriz, 41 años, de México
Anastacio Reyes Flores, 33 años, de México
José Andrés Vela Cervantes, 32 años, de México
Alfredo Jaimes Jaimes, 29 años, de Dale, Texas
Jesús Daniel Álvarez, de 29 años, de Kyle, Texas
César Espinosa Reyes, de 41 años, de México
Abran Espinosa Mondragón, 52 años, de México
Antonio Landeros Ojo De Agua, 42 años, de México
Alejandro Díaz García, de 35 años, ciudadano estadounidense.
Rogelio Ponce Esquivel, de 33 años, de México
Apolonio Benítez, 23 años, ciudadano estadounidense
Johnny Warnce Milton, de 53 años, ciudadano estadounidense.
Humberto González Arce, de 42 años, de México
Omar Sixto Benítez, de 42 años, de México
Los 14 cargos de la acusación son:
Conspiración RICO
Conspiración para poseer cocaína con intención de distribuirla
Conspiración para importar cocaína
Conspiración para poseer heroína con intención de distribuirla.
Conspiración para importar heroína
Conspiración para poseer con intención de distribuir metanfetamina
Conspiración para importar metanfetamina
Conspiración para transportar inmigrantes ilegales que resultó en muerte
Transporte ilegal de personas extranjeras que resultó en muerte
Conspiración para contrabandear mercancías desde Estados Unidos
Contrabando de mercancías desde Estados Unidos
Conspiración para traficar armas de fuego
Conspiración para blanquear dinero a nivel internacional
Conspiración para proporcionar e intentar proporcionar apoyo material a una organización terrorista extranjera designada.