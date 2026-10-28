En 2019 una ganadera de Montana descubrió un esqueleto de dinosaurio de 67 millones de años que terminó vendido por 47.3 millones de dólares en Nueva York

Un esqueleto de Nanotyrannus con seis metros de longitud y 191 elementos óseos alcanzó millones de dólares en Sotheby’s, en una venta que refleja la demanda de fósiles de dinosaurios en el mercado privado.

Un esqueleto de Nanotyrannus, un dinosaurio emparentado con los tiranosaurios, se vendió por 47.3 millones de dólares en una subasta de Sotheby’s en Nueva York. La cifra lo convirtió en el segundo dinosaurio más caro vendido en una subasta, solo por detrás de un Tyrannosaurus rex que alcanzó los 50.1 millones de dólares.

El fósil, apodado Jodi, fue adquirido tras una competencia de ofertas que duró 12 minutos. Su precio final superó ampliamente las expectativas iniciales, al multiplicar por cinco la estimación más optimista.

¿Qué se sabe del esqueleto de Nanotyrannus vendido en la subasta?

El ejemplar tiene aproximadamente 67 millones de años y fue presentado montado, con 191 elementos óseos fósiles. Entre sus características destaca un cráneo magníficamente conservado y prácticamente completo, de acuerdo con la información difundida por Sotheby’s.

El esqueleto mide alrededor de seis metros desde el hocico hasta la cola y alcanza unos tres metros de altura sobre su estructura de soporte.

Estos son algunos de sus datos principales:

Nombre: Jodi.

Jodi. Especie: Nanotyrannus.

Nanotyrannus. Antigüedad: aproximadamente 67 millones de años.

aproximadamente 67 millones de años. Longitud: cerca de seis metros.

cerca de seis metros. Elementos fósiles: 191.

191. Precio de venta: 47.3 millones de dólares.

¿Por qué es importante este dinosaurio para la ciencia?

El género Nanotyrannus ha sido objeto de debate científico durante décadas. Según el comunicado de Sotheby’s, la discusión sobre su clasificación fue resuelta el otoño pasado, aunque la interpretación científica de estos fósiles ha sido motivo de controversia.

El ejemplar Jodi destaca por su estado de conservación y por pertenecer a un grupo del que, según la casa de subastas, solo se conocen tres esqueletos sustanciales.

¿Quién descubrió el fósil y quién lo compró?

El esqueleto fue descubierto en 2019 cerca de un yacimiento en Montana por la ganadera Jodi Pierson, de quien tomó su apodo.

Posteriormente, el fósil fue excavado por Clayton Phipps, conocido como el vaquero de los dinosaurios por su trabajo en el descubrimiento y recuperación de restos prehistóricos.

La identidad del comprador no fue revelada. Sotheby’s informó que participó por teléfono durante la subasta.

¿Cuál es el dinosaurio más caro vendido en una subasta?

Aunque Jodi alcanzó los 47.3 millones de dólares, el récord continúa en manos de Gus, un esqueleto de Tyrannosaurus rex vendido por 50.1 millones de dólares.

La venta del Nanotyrannus refleja el interés del mercado privado por los fósiles de dinosaurios, especialmente por los ejemplares completos o con elementos óseos bien conservados.

Sin embargo, el elevado precio de estas piezas no significa que todos los fósiles alcancen cifras similares: su valor depende de factores como la conservación, la rareza, la procedencia y el interés de los compradores.