Juan Diego García encabeza la delegación mexicana rumbo al Campeonato Mundial de Para Taekwondo Muju 2026

Juan Diego García, de 23 años de edad, junto con sus compañeros de equipo, recibió este miércoles sus uniformes para la competencia en las instalaciones del Centro Paralímpico, donde refrendaron el compromiso de mantener a la disciplina como potencia internacional. Foto: facebook.com/COPAMEoficial

Juan Diego García, medallista de oro en los Juegos Paralímpicos Tokio 2020 y de bronce en París 2024, será la figura principal de la delegación mexicana que participará en el Campeonato Mundial de Para Taekwondo Muju 2026, que se realizará del 20 al 22 de noviembre en Corea.

El seleccionado de 23 años de edad, junto con sus compañeros de equipo, recibió este miércoles sus uniformes para la competencia en las instalaciones del Centro Paralímpico, donde refrendaron el compromiso de mantener a la disciplina como potencia internacional.

“Claro que busco el oro, pero no quiero adelantarme a los resultados, sino demostrar mi nivel en el tatami”, dijo.

Jessica García habló a nombre de sus compañeros. “Hoy recibiremos la piel con la que representaremos a México en el próximo Campeonato Mundial. Expreso mi más sincero agradecimiento por la entrega de estos uniformes”, añadió la deportista de la división de los 53 kilos.

“Vernos a todos portando este uniforme nos da sentido de identidad, de pertenencia y de unidad”.

La entrenadora María Espinoza, destacó la calidad del representativo nacional. “Son atletas jóvenes en un rango de edades de 16 a 18 años, para ellos va a ser una experiencia muy buena”, explicó la triple medallista olímpica.