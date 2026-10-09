Remodelan el Palenque de la ExpoGan Chihuahua 2026; tendrá 3 mil 200 lugares

El Palenque de la ExpoGan Chihuahua 2026 está listo para recibir al público, luego de una remodelación que incluyó una nueva estructura metálica y la instalación de 3 mil 200 espacios numerados.

La presentación oficial del recinto se realizó con la participación especial de Generación R, agrupación que acompañó el evento con su música y marcó el inicio de una nueva etapa para el Palenque.

Con las instalaciones renovadas, el escenario quedó preparado para recibir a los artistas que integran la cartelera de esta edición, como parte de las actividades de la ExpoGan Chihuahua 2026.

Los organizadores invitaron al público a consultar la programación y adquirir sus entradas a través de Don Boletón, en el siguiente enlace: https://ventas.donboleton.com/eventperformances.asp?evt=3800.