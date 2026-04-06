‘Remedios Varo: Habitantes de lo insólito’, un viaje al universo de una de las grandes surrealistas en México

Hay artistas cuya obra parece abrir una puerta a otro mundo y Remedios Varo es una de ellas. No te pierdas su exposición en el Museo de Arte Moderno.

El Museo de Arte Moderno acaba de inaugurar Habitantes de lo insólito, una exposición dedicada a la gran artista surrealista de origen español Remedios Varo, quien, tras exiliarse durante la Segunda Guerra Mundial, encontró en México su hogar definitivo y el lugar donde desarrolló una de las obras más fascinantes del arte del siglo XX.

La muestra reúne principalmente piezas del propio acervo del museo, que resguarda una de las colecciones más importantes de la artista en el mundo. Pero más que una simple exposición retrospectiva, Habitantes de lo insólito es una invitación a entrar en su universo íntimo y simbólico.

El universo surrealista de Remedios Varo

La muestra reúne principalmente piezas del propio acervo del museo, que resguarda una de las colecciones más importantes de Remedios Varo en el mundo. Pero más que una simple exposición retrospectiva, Habitantes de lo insólito es una invitación a entrar en el universo íntimo y simbólico de la artista.

Exposición de Remedios Varo , Habitantes de lo insolito

Remedios Varo es, para muchos, y definitivamente para mí, uno de los pilares del surrealismo en México, junto a su gran amiga Leonora Carrington. Ambas llegaron a este país huyendo de la guerra en Europa y encontraron aquí algo más que refugio: encontraron libertad. En México pudieron reinventarse, crear y explorar un lenguaje artístico profundamente personal, cargado de símbolos, misticismo y una mirada femenina que transformó la escena artística de su tiempo.

Remedios Varo exposición en Cdmx

Siempre que hay una exposición de Remedios Varo procuro no perdérmela. Incluso cuando se trata de pinturas muy conocidas, me encanta volver a verlas, tienen algo casi mágico. Sus obras están llenas de detalles tan minuciosos, pequeños símbolos y narrativas visuales que hacen que cada visita sea distinta. Es como descubrir algo nuevo cada vez.

Eso fue exactamente lo que me ocurrió al recorrer esta maravillosa exposición. Durante un rato me olvidé de todo y me dejé llevar por ese mundo tan particular que creó: un universo poblado por personajes enigmáticos, arquitecturas imposibles, animales fantásticos y mujeres que parecen atravesar viajes interiores.

Las obras más exitosas de Remedios Varo y su mundo mágico

La exposición también permite acercarse a una faceta más íntima de la artista. Además de sus pinturas, se muestran bocetos inéditos, apuntes y algunos de sus libros personales, materiales que permiten asomarse a su proceso creativo y a las ideas que nutrían su imaginación.

Uno de los momentos más especiales del recorrido es reencontrarse con obras emblemáticas, como Mimetismo, El flautista, Creación de las aves o El gato helecho, que es una de mis favoritas. Volver a contemplarla con calma, detenerse en sus texturas de los helechos, hierbas y troncos, en la mirada del gato (hay dos gatos), en cada detalle minuciosamente pintado, confirma por qué la obra de Remedios Varo sigue siendo tan vigente y fascinante.

Pintura de Remedios Varo ( El flautista)

Sus pinturas no solo cuentan historias: construyen universos. Mundos mágicos donde lo científico, lo esotérico y los sueños conviven con absoluta naturalidad. Salir de una exposición de Remedios Varo siempre me deja la sensación de haber viajado a otro lugar por un momento, a otro mundo. Y esa, quizá, es una de las mayores virtudes de su obra.

Verla, una vez más, confirma algo que siempre pienso: entrar en el universo de Remedios Varo siempre es una buena idea.