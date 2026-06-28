Concluyen con éxito 20 elementos del Poder Judicial el curso “Fortalecimiento del Trato Digno en la Seguridad de Edificios Judiciales de la CEDH

Cd.Juárez,Chih.– En una acción coordinada para fortalecer los valores democráticos y de servicio, se llevó a cabo la ceremonia de clausura y entrega de constancias del curso “Fortalecimiento del Trato Digno en la Seguridad de Edificios Judiciales”. En este marco, derivado de la colaboración estratégica con la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), Rosas Mexicanas Fincando Esperanzas A.C. y la Academia de Litigio Oral A.C., se destacó la conclusión satisfactoria de esta preparación especializada.

Con la participación de la Magistrada Presidenta del Poder Judicial del Estado, Marcela Herrera Sandoval, y la comisionada del Órgano de Administración, Minerva Correa se resaltó que la construcción de una justicia cercana y humana se consolida a través de la capacitación constante y las alianzas institucionales. El programa teórico-práctico sumó un total de 20 elementos de seguridad interna y externa de los edificios judiciales capacitados con éxito, quienes concluyeron formalmente todas las etapas del módulo.

A través de esta jornada, las y los agentes adquirieron herramientas esenciales en materia de derechos humanos, atención incluyente, comunicación efectiva y prevención de conductas discriminatorias, reafirmando el compromiso conjunto de fortalecer una atención basada en el respeto y la dignidad.

Durante su intervención, Herrera Sandoval reconoció de manera especial el trabajo conjunto que se mantiene con la licenciada Ada Miriam Aguilera Mercado, titular de la CEDH, así como el valioso acompañamiento de las organizaciones de la sociedad civil para promover una cultura de respeto a la dignidad humana y garantizar un acceso efectivo a la justicia.

“Las personas transitamos por los cargos y las instituciones permanecen al servicio de la sociedad”, enfatizó la Magistrada Presidenta, al señalar que cada proceso de capacitación contribuye a un Poder Judicial más profesional, cercano y humano.

Para finalizar, Herrera Sandoval puntualizó que para su administración es fundamental contar con una primera línea de contacto que reciba a la ciudadanía en un espacio de empatía y profesionalismo, asegurando que el acceso a los tribunales sea digno y libre de prejuicios para víctimas, litigantes y familiares: “Las personas no deben batallar al llegar al Poder Judicial, la batalla la asumimos nosotros, con valentía, brindando un servicio que les acompañe en la solución de sus conflictos. Cuenten con que así fortalecemos la justicia cercana que mi administración encabeza”.