Mañana inicia reducción de carriles en tramo de lateral del periférico de la Juventud: Municipio

Los trabajos son por reubicación de línea de drenaje

H. Ciudad de Chihuahua, Chih., a 28 de junio de 2026.- El Gobierno Municipal, a través de la Dirección de Obras Públicas, recuerda que mañana inicia la reducción de carriles en la lateral del periférico de la Juventud, debido a los trabajos de reubicación de una línea de drenaje existente, como parte de las acciones de construcción de la Gaza de Incorporación.

Los trabajos se llevarán a cabo a la altura de la calle Aberdeen Angus, en el sentido norte a sur por lo que se exhorta a la ciudadanía a seguir las siguientes recomendaciones para salvaguardar la integridad de trabajadores, peatones y conductores:

Anticipar su salida

Circular a velocidad moderada

Respetar los señalamientos preventivos

El Gobierno Municipal agradece la paciencia y el apoyo de la ciudadanía para la realización de esta emblemática obra, que fortalecerá la movilidad en la zona poniente de la ciudad de Chihuahua, recordando que las molestias son temporales, pero los beneficios permanentes.