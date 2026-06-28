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Cuida los árboles de la ciudad, Municipio emite recomendaciones para protegerlos

En el marco del Día Mundial del Árbol, el Gobierno Municipal, hace un llamado para sumarse al cuidado y protección de los árboles, elementos fundamentales para mejorar la calidad del aire, regular la temperatura, conservar la biodiversidad y embellecer los espacios públicos.

Cuidar un árbol es una acción que beneficia a toda la comunidad. Por ello, se recomienda mantenerlo bien hidratado y proteger sus raíces mediante la aplicación de mulch, el cual puede elaborarse con aserrín, pasto seco o abono orgánico proveniente de restos de comida compostables.

Esta práctica ayuda a conservar la humedad del suelo, protege las raíces de los rayos solares y favorece el desarrollo saludable del árbol.

Asimismo, se invita a evitar dañar los troncos, no colocar objetos que afecten su crecimiento y reportar cualquier árbol que represente un riesgo para que pueda ser atendido por las autoridades correspondientes.

El Gobierno Municipal trabaja de manera permanente en el cuidado y mantenimiento del arbolado ubicado en los parques municipales, con acciones de riego, poda y conservación, para que las familias chihuahuenses disfruten de espacios públicos limpios, verdes y agradables para la convivencia.

Con la participación de todas y todos, Chihuahua continúa construyendo una ciudad más verde, sostenible y con mejores espacios para vivir.

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